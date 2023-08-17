Экс-глава МИД Австрии получает зарплату в рублях ТАСС: экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль получает зарплату в рублях

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Карин Кнайсль

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ТАСС, что изменение курса евро и доллара касается ее в меньшей степени, она получает зарплату в рублях. Известно, что австрийский политик возглавляет созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues.

Я слежу за этим, но в [Санкт-Петербургском государственном] университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу, — сказала Кнайсль.

Ранее интернет-издание Vidsboku сообщило, что бывшего министра иностранных дел Австрии заметили на одном из местных праздников «Макушка лета» в Рязанской области. Кнайсль не только наблюдала за мероприятием, но и активно в нем участвовала, выступая для гостей со сцены. В интервью она призналась, что при поиске дома в России ей понадобилась помощь. Бывший министр также отметила, что начала изучать русский язык.

Она добавила, что участвовала на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, также ее пригласили преподавать в Санкт-Петербургский университет G.O.R.K.I. На вопрос о последней встрече с президентом России Владимиром Путиным она ответила, что после 2019 года его не видела.