Экс-глава MI6 обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/9078bc6c-7f30-11ea-83b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Global Look Press

Джон Соэрс, возглавлявший в 2009–2014 годах британскую разведку MI6, обвинил власти Китая в сокрытии от мира информации о коронавирусе на начальных этапах развития эпидемии.

В Америке — ужасная злость от того, что, как они считают, было навлечено на всех нас Китаем, а Китай уклоняется от изрядной доли ответственности за то, что у него возник вирус, за то, что первоначально он не смог справиться с ним, — пояснил экс-глава MI6, сообщает Daily Mail.

Кроме этого, Соэрс, занимавший в 2007–2009 годах должность постпреда Великобритании в ООН, заявил, что пандемия окажет влияние на международные отношения. По его мнению, ранее наблюдавшиеся тенденции, такие как рост зависимости обществ от технологий, ослабление международных структур вроде ООН и смещение экономического центра мира в Азию, в условиях пандемии ускорятся.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 160 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 177 тысячам пациентов.

Ранее Bloomberg сообщил, что американская разведка обнаружила, что Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. По словам собеседников агентства, Пекин намеренно предоставлял неполные данные как по заразившимся, так и по летальным исходам.

15 апреля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что Всемирная организация здравоохранения «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что ВОЗ способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Миллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал решение лидера США опасным, писал NEWS.ru.