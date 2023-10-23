Экс-глава Боливии призвал присвоить Израилю статус террористической страны

Фото: IMAGO/Esteban Osorio/Global Look Press

Правительству Боливии следует разорвать всякие отношения с Израилем, заявил бывший президент страны, лидер боливийской левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес в Twitter (X). По его словам, Тель-Авив устроил геноцид палестинского народа, поэтому Израилю следует присвоить статус страны-террориста.

Я повторяю призыв к нашему правительству помимо разрыва отношений с Израилем четко и решительно осудить массовые убийства и геноцид в отношении палестинского народа. Тот, кто не отвергает геноцид, является его соучастником. Геноцид в Палестине допустить нельзя. Израиль должен быть объявлен террористическим государством, — подчеркнул политик.

Ранее израильская авиация выпустила несколько ракет по районам больниц Аль-Шифа и Аль-Кудс в секторе Газа. На подвергшейся обстрелу территории госпиталя Аль-Шифа находилось много медработников и раненых. Количество жертв неизвестно, однако ранее в результате израильской бомбардировки на севере сектора Газа погибли 30 человек. Удары разрушили лагерь беженцев и мечеть.

В сети опубликовали фотокадры с места обстрела, который продолжался на протяжении двух часов. По данным СМИ, это самая мощная и долгая атака с начала войны между Израилем и Палестиной. Также силами ВВС Израиля была разрушена греческая православная церковь святого Порфирия. В момент атаки в храме находилось около 50 человек, среди которых были женщины и дети.