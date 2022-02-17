Экс-глава Армении посчитал страну «несозревшей» для больших протестов

Ситуация в стране не созрела для вывода на улицы больших протестных масс, заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции. Однако, по его словам, они необходимы для отстранения действующего руководства от власти.

Пока не созрела ситуация, которая позволит вывести на улицу большие массы. Нужны большие массы. Мы не хотим разочаровывать наших сторонников. Но без улицы эта власть не уйдет, нужна уличная борьба для их отстранения, — сказал Кочарян.

По его словам, армянам необходимо воспользоваться тенденцией, «не забегая вперёд и не пропустив нужный момент». При этом он отметил, что массовые протесты могут привести к отказы оппозиции от депутатских мандатов, но это не приведёт к новым выборам.

Отказ от мандата, согласно действующему законодательству, не приводит к кризису, который обязательно должен привести к новым выборам, — отметил экс-президент.

Ранее Кочарян заявил, что единственным гарантом в сфере безопасности Армении являются её отношения с Россией. По его словам, на сегодняшний день это является единственным работающим компонентом.

Он обвинил правительство страны в том, что ему не удалось восстановить армию страны после второй войны в Карабахе. Сегодня военные силы, по его мнению, находятся «не в лучшем состоянии». При этом он подчеркнул, что «Шушинская декларация» говорит о старте серьёзных геополитических процессов, которые реализуются «не в пользу» Армении.