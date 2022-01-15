Экс-генсек НАТО назвал страны, способные «мгновенно» стать членами Альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в Альянс сразу же после подачи запроса, передаёт финская общественная телерадиокомпания Yle. По его словам, это может произойти в случае эскалации на Украине. Он добавил, что нападение России на Украину окажется неоправданно затратным решением.

Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении, мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства, — заявил бывший генсек НАТО.

Он также рассказал, что Россия в ходе переговоров с представителями НАТО в Европе потребовала «наложить вето на расширение» блока. Однако в случае вторжения российских войск на Украину это только усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину, по его словам, будет высокой.

Двери НАТО останутся открытыми, и мы не хотим, чтобы [президент России] Путин был швейцаром, — добавил Расмуссен.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам Альянса и в случае их соответствующего политического решения смогут присоединиться к блоку.

При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. По его словам, это следует из существующей политики безопасности.

О нежелании менять внешнеполитическую линию и обсуждать необходимость вступления в НАТО также заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. В то же время она добавила, что в парламенте страны есть большинство, поддерживающее предложение углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом.