Экс-генсек НАТО рассказал, как шутка Путина напугала членов Альянса

Президент России Владимир Путин во время первого заседания Совета Россия — НАТО в начале века пошутил, что штаб-квартиру Альянса надо переименовать в Дом Советов. Об этом Foreign Policy рассказал экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Джордж Робертсон, добавив, что шутка тогда напугала всех присутствующих, особенно поляков.

Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евро-атлантического партнёрства, а теперь ещё и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов? — рассказал Робертсон.

Переводчик тогда понял намёк на Советский Союз и перевел фразу Путина как «House of Soviets». При этом польская делегация после этой фразы пришла в ужас, несмотря на ироничный тон президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отношениях между Россией, США и НАТО есть «некоторое понимание», но при этом в целом стороны находятся на «совершенно разных треках». Он также отметил, что подобная ситуация вызывает беспокойство.