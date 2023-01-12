Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал поставлять Тайваню оружие уже сейчас

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал уже сейчас начать поставлять вооружения на Тайвань. По его мнению, которое он высказал в статье для издания Financial Times, этот шаг позволит предотвратить возможное нападение Китая на остров. Также экс-генсек отметил, что Пекину следует разъяснить потенциальные экономические ограничения, с которыми он может столкнуться в случае атаки.

Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия, поэтому изложение экономических последствий атаки заранее может подействовать как мощный инструмент сдерживания. <...> Как эффективное средство сдерживания мы должны дать Тайваню необходимое для его обороны оружие сейчас, — написал Расмуссен.

Он также призвал обратить внимание на возможную эскалацию вокруг Тайваня и извлечь уроки из ситуации на Украине для противостояния Пекину. При этом самым действенным способом предотвратить агрессию со стороны КНР Расмуссен назвал «победу Украины в нынешнем конфликте». Иначе, по его мнению, может быть создан опасный прецедент, которым не преминет воспользоваться Пекин.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась летом 2022 года. В конце августа там побывала с визитом действующая тогда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР считает остров одной из своих провинций, в этой связи Пекин осудил американский визит, посчитав это поддержкой тайваньского сепаратизма.

Ранее действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиливающийся союз России и Китая угрожает миропорядку, который установлен западными государствами. Он подчеркнул, что Москва и Пекин не разделяют ценности Североатлантического альянса, а также стараются отстаивать интересы, нарушающие «веру в свободу и демократию». По словам Столтенберга, власти КНР не только не осудили специальную военную операцию на Украине, но и занимаются продвижением «российского нарратива».

В свою очередь «Коммерсант» писал, что СВО на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике. Сложившаяся геополитическая ситуация создает новую многополярность, в которой США и коллективный Запад противопоставили себя Москве и Пекину, отмечало издание.