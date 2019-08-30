Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обвинения в том, что он связан с подпольным игорным бизнесом. Луценко заявил, что данная информация не соответствует действительности.
Об этом бывший глава ведомства сообщил в переписке в Facebook. Луценко отметил, что данная информация ложь. В связи с этим Луценко сообщил, что собирается подать в суд, пишет
Ранее News.ru сообщал, что глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия назвал бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко «акционером» сети подпольных казино.