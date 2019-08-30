Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press

Отряды береговой охраны Королевского морского флота Марокко спасли 247 мигрантов в Средиземном море. Большинство из них являются выходцами из стран Африки, которые расположены к югу от Сахары.

В числе мигрантов были женщины и дети, они получили первую помощь от подразделений Королевского флота. После этого они были доставлены в северные порты королевства, пишет MAP. Марокко давно уже стало...