Экс-дипломат рассказал о планах СССР при Горбачёве отдать Карелию Финляндии

Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва был готов начать переговоры с Финляндией о передаче Карелии. Об этом рассказал в своей книге бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
По его слова, Карелия могла отойти соседнему государству в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но этого не случилось из-за позиции президента Финляндии Мауно Койвисто,
Сеппинен отмечает, что летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость республик Прибалтики, тогда же рассматривалась возможность передачи финской стороне Карелии. Якобы у СССР не было ресурсов на восстановление Выборга. Писатель рассказывает, что общался по этой теме с советником-посланником СССР в Хельсинки Львом Паузиным.
Также Сеппинен уверяет читателей, что следующая возможность получить Карелию у финской стороны якобы была уже во времена Бориса Ельцина. И опять оказался против этого Койвисто. Позицию своего президента Сеппинен объясняет тем, что тот опасался возможной конкуренции Карелии с западной частью страны.
Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь ещё в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом, — говорится в книге экс-дипломата.
Он вспомнил ещё один аргумент Койвисто. Президент страны считал, что дополнительные территории ей не нужны, поскольку «и сейчас не получается всю Финляндию заселить».
Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель и военный историк Александр Ширококрад заявил о вине первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. По его словам, он виноват в том, что дал независимость республикам Прибалтики, не обеспечив России связь с Калининградской областью. Историк отметил, что провал перестройки обусловлен отсутствием чёткой программы действий у властей.
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