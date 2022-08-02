Экс-депутата Рижской думы задержали «за действия в интересах России» Экс-депутата Рижской думы Панкратова задержали спецслужбы «за действия в интересах России»

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Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала экс-депутата Рижской думы Руслана Пакратова. Его подозревают в публичной поддержке спецоперации России на Украине и нарушении международных санкций. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на данные специальных служб

Суд в понедельник выдал санкцию на его арест <...>. Задержание было произведено 30 июля, — уточнили в агентстве.

По имеющимся данным, процесс был начат по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений», а также о нарушении санкций, установленных Евросоюзом.

Как утверждают в СГБ, задержанный на российских электронных ресурсах публично выражал поддержку спецоперации и распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках. Также спецслужбы якобы располагают сведениями о том, что Панкратов сотрудничал с лицами, включёнными в список санкций Евросоюза.

Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие соглашения с РФ об упрощённых поездках жителей приграничных районов. Оно вступило в силу в 2010 году. В Риге это решение объяснили закрытием латвийского консульства в Пскове.