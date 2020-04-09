Экс-депутата Рады заподозрили в умышленном убийстве

Бывшего депутата Верховной рады Украины Татьяну Черновол заподозрили в умышленном убийстве. Утром 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски по месту жительства подозреваемой.
Речь идёт о поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года в центре Киева, который привёл к гибели человека. Следователи считают, что убийство было совершено по предварительному сговору, а Черновол руководила группой лиц и участвовала в поджоге.
В ходе обыска в доме экс-депутата Рады были найдены и изъяты вещи, имеющие доказательственное значение для расследования, в том числе «предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия» и патроны.
В случае, если вина Черновол будет доказана, ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Татьяна Черновол опубликовала в Facebook ролик, в котором заявила, что «взяла на прицел» российского президента Владимира Путина. Пользователи соцсети высмеяли запись, а некоторые даже предложили экс-депутату провериться у психиатра, писал NEWS.ru.
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