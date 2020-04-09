Экс-депутата Рады заподозрили в умышленном убийстве

https://static.news.ru/photo/c968f8e0-7b14-11ea-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Черновол Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего депутата Верховной рады Украины Татьяну Черновол заподозрили в умышленном убийстве. Утром 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски по месту жительства подозреваемой.

Речь идёт о поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года в центре Киева, который привёл к гибели человека. Следователи считают, что убийство было совершено по предварительному сговору, а Черновол руководила группой лиц и участвовала в поджоге.

В ходе обыска в доме экс-депутата Рады были найдены и изъяты вещи, имеющие доказательственное значение для расследования, в том числе «предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия» и патроны.

В случае, если вина Черновол будет доказана, ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Татьяна Черновол опубликовала в Facebook ролик, в котором заявила, что «взяла на прицел» российского президента Владимира Путина. Пользователи соцсети высмеяли запись, а некоторые даже предложили экс-депутату провериться у психиатра, писал NEWS.ru.