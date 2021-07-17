Экс-депутат Верховной рады предсказал распад Украины осенью

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предсказал распад Украины уже осенью этого года. По мнению экс-политика, сейчас в стране царит кризис и она может распасться на несколько частей, сообщает издание argumenti.ru

По словам Мураева кризис на Украине наблюдается во всех сферах: медицине, энергетике, образовании и бюджетообразовании. И виновата в этом партия Зеленского «Слуга народа».

Всё может закончиться тем, что большинство людей выйдут на улицы республики и устроят протесты.

Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект «Украина» закончился, — уверен Мураев.

Бывший депутат уверен, что в распаде Украины заинтересованы Россия, Венгрия и Польша. По словам политика, эти страны «хотят свои территории». Впрочем, Мураев не в первый раз предсказывает развал страны. Только в конце июня он говорил, что Украина может повторить судьбу Югославии.

Ранее экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрёк Украине потерю ряда территорий. Политик пояснил, что Мариуполь и Херсон необходимы Москве, чтобы построить «плацдарм» на Украине и содержать Крым, снабжая его водой и улучшая логистику.