Экс-депутат Рады Мураев потребовал извинений от МИД Великобритании

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал глупостью заявление МИД Великобритании о том, что Москва собирается использовать его в качестве «пророссийского лидера» на Украине, поскольку вынашивает план вторжения на территорию страны. В интервью «Украинской правде» он напомнил, что ему четыре года запрещён въезд в Россию, а также потребовал извинений от британских властей.

Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещён въезд в Россию <...>. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения, — сказал экс-парламентарий.

На официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании появилась информация о том, что Россия якобы планирует сменить главу Украины на более лояльного. «Пророссийским лидером в Киеве» был назван Евгений Мураев. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками, которые участвуют в подготовке военного вторжения РФ на Украину.

Позднее британский новостной канал Sky News заявил, что подобное утверждение МИД Великобритании было основано на информации спецслужб США, а не Великобритании.

Посольство России в Лондоне уже призвало британские власти прекратить глупые и опасные риторические провокации вокруг Украины. В посольстве считают, что Великобритания спекулирует на антироссийской повестке и ещё сильнее накаляет обстановку вокруг Донбасса.