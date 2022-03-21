Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от мирного урегулирования ситуации в стране, способствует её скорому распаду, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, чем быстрее украинский лидер «поднимет белый флаг», тем больше шансов, что Украина сохранится в нынешних границах, сообщает РИА Новости.

Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и её целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский, продолжая выполнять приказы англо-саксов и американцев, толкает Украину к потерям своих нынешних территорий, — подчеркнул политик.

Журавко добавил, что Зеленский в настоящее время использует украинцев как «пушечное мясо», подставляет их под удар, а это является самым страшным.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил: он готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, по его словам, для решения этих вопросов потребуется не одна личная встреча, но поднять вопрос о названных территориях он готов уже на первой встрече с Путиным.