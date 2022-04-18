Кива раскрыл выгоду Зеленского от затягивания конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский заинтересован в продолжительном конфликте на Украине, чтобы и дальше получать поступающую из-за рубежа финансовую помощь, заявил в своём Telegram-канале лишённый мандата депутат Верховной рады Илья Кива. Он считает, что власти страны эти деньги «плодотворно разворовывают».

Кива считает, что администрация Зеленского делится крупными откатами с западными спонсорами.

Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идёт финансовая помощь — сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются. В этой схеме обогащения находятся и западные политики, которые получают от своей же помощи хорошие откаты, — заявил экс-депутат.

Ранее Кива заявил, что начальник СБУ Иван Баканов уехал из страны с большой суммой денег за день до начала спецоперации России. Экс-парламентарий добавил, что сейчас руководитель ведомства находится в Германии. По словам политика, он возвращался лишь на день, чтобы вручить грамоты подчинённым, а после вновь пересёк немецкую границу.

Недавно американский телеканал CNN сообщил о заявлении Зеленского о том, что его страна может сражаться с Россией и 10 лет. По мнению Зеленского, такой вариант возможен, поскольку Киев не может отдать свои территории.