Кива заявил, что представители офиса Зеленского стали гражданами Британии Экс-депутат Украины Кива: представители офиса Зеленского стали гражданами Великобритании

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Лишённый мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале утверждает, что сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, в том числе члены его семьи, получили гражданство Великобритании в качестве гарантии безопасности. Он подчеркнул, что гражданства были выданы британским премьером Борисом Джонсоном.

Офис президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании как гарантии своей безопасности от [премьер-министра страны] Бориса Джонсона, — пишет он.

Ранее голландская политическая партия «Форум за демократию» (FVD) заинтересовалась появлением состояния у президента Украины Владимира Зеленского в размере $850 миллионов. По данным агентства РИА Новости, в прошлом году семья украинского лидера задекларировала доход в $817 тысяч за 2020 год, из которых на зарплату приходится лишь $12 тысяч, также Зеленский опубликовал роялти в $166,4 тысячи.

В середине апреля лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить французского актёра Жерара Депардье гражданства. Он считает, что знаменитости, осуждающие спецоперацию России на Украине, должны определиться, «по чью они сторону баррикад».