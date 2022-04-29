Экс-депутат Рады: в Киеве жителей Херсонской области не считают украинцами Экс-депутат Рады Журавко заявил, что в Киеве не считают жителей Херсона украинцами

Алексей Журавко / Фото avzhuravko/vk.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что в Киеве перестали считать жителей Херсонской области украинскими гражданами, поскольку начали обстреливать их ракетами и готовы пожертвовать ими ради территорий. По его мнению, власти Украины намерены использовать тактику выжженной земли, передаёт РИА Новости.

Режим Зеленского вознамерился устроить из Херсонской области выжженную землю. Начав обстрел кварталов Херсона ракетами, украинские националисты показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий, — сказал Журавко.

По словам экс-депутата, жители Херсонской области больше не захотят вернуться под контроль Украины. Он уверен, что люди не смогут смириться с тем, что «власти готовы убивать мирное население в угоду чужим интересам».

Херсонская область ранее перешла под контроль российских военных. В регионе сформированы военно-гражданские администрации и запущено вещание телеканалов, а также радиостанций России.

Кроме того, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заявил, что с 1 мая область переходит на российский рубль.

Ранее стало известно, что Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области. Кроме того, украинские банки сворачивают деятельность в регионе.