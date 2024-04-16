Экс-депутат Рады рассказал о попытках Запада наладить контакт с Россией Экс-депутат Рады Килинкаров: Запад понял, что решать вопросы без РФ невозможно

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global look Press

Эммануэль Макрон

Приглашая Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, Запад пытается наладить контакты, сказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. По его словам, в Европе поняли, что решать вопросы без РФ невозможно.

Наверное, Запад осознал, что добиться поставленных изначально целей стратегического поражения России на поле боя не получится. Значит, ему придется искать альтернативные пути разрешения конфликта, а для этого надо установить хотя бы какие-то контакты, — сказал он.

Несмотря на то что это первое с начала СВО официальное приглашение России на мероприятие мирового масштаба, Москве не с кем будет обсуждать урегулирование украинского конфликта и вопросы глобальной безопасности, считает Килинкаров. По его словам, Франция — не ключевой мировой игрок, который мог бы на это повлиять.

Франция в лице президента Эммануэля Макрона постоянно пытается демонстрировать свою значимость на международной арене, причем такими противоречивыми заявлениями. С одной стороны, Макрон дерзко заявляет о готовности послать чуть ли не войска в Российскую Федерацию, с другой — приглашает Россию на празднование юбилея. На мой взгляд, это нелогичная дипломатия, — отметил политик.

Празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии, состоятся 6 июня. Президента РФ Владимира Путина на них не пригласили, но делегацию из Москвы ждут, «чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», заявили в компании Mission Libération, организующей церемонию.