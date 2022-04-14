Экс-депутат Рады рассказал о планах Зеленского на юго-востоке Украины

Власти Украины не держат жителей юго-востока страны за людей, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский уготовил этому региону судьбу выжженного поля. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские власти готовы пожертвовать жителями юго-востока Украины ради своих планов.

Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля, — сказал он.

Журавко добавил, что пока Зеленский находится у власти, вести переговоры с украинскими властями нет смысла.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на территории нынешних областей юго-восточной части Украины может образоваться Новороссия. Он допустил вероятность объединения центральной и западной частей этой страны в Малороссию, которая могла бы в статусе нейтралитета и невхождения в НАТО существовать в рамках достигнутого компромисса между Россией и Западом.

В настоящее время российские военнослужащие проводят военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент России Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».