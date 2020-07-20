Экс-депутат Рады рассказал об отказе Киева от Крыма и Донбасса

https://static.news.ru/photo/efe3d4ce-c94b-11ea-ba00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти уже отказались от Донбасса и претензий на Крым. По его словам, отказ от территорий демонстрируется уже шесть лет и вызван он «нежеланием платить деньги» живущим там людям.

Украина делает всё необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели назад. Это в том числе и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы, — пояснил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Побывавший в Донбассе Мураев утверждает, что жители ДНР и ЛНР не питают иллюзий насчёт Украины и живут с ненавистью к её властям, считая их вражескими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал о плане спасения страны. По его словам, сохраниться Украина сможет, если действующая власть уйдёт в отставку как можно скорее. Нардеп добавил, что нынешние киевские власти не скрывали своего желания править страной «одноразово».