Экс-депутат Рады раскрыл причины публичного спора Зеленского и Залужного Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский боится потерять власть из-за Залужного

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Публичное признание конфликта президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Валерием Залужным указывает на страх главы Украины потерять власть, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он считает, что разногласия на Украине возникают из-за вмешательства внешних сил, которых возмутил провал контрнаступления.

Признание [конфликта] украинского президента — это вынужденная мера. Это позиция очень слабого человека, который пытается таким примитивным путем себя обезопасить и сохранить власть. Нужно понимать, что это не конфликт Залужного и Зеленского, а конфликт военного и политического руководства страны. За пределами Украины есть определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы противоречия стали публичными. Провал контрнаступления озадачил Запад, что дальше со всем этим делать. По их мнению, бессмысленно все продолжать, ведь 95% средств уже потрачено, а результата никакого нет, — заявил Килинкаров.

По словам бывшего депутата Верховной рады, это один из методов переформатирования украинской власти, причем не самый худший для Зеленского. Он также отметил, что США «иногда прибегали» к физической ликвидации лидеров, которые мешали политике Штатов.

Если Зеленский будет продолжать свою вот такую недалекую политику, я думаю, этим все и закончится, — сказал Килинкаров.

Он отметил, что провал контрнаступления озадачил Запад. Однако Зеленский уверен в правильности своей стратегии и считает, что диалог ему не нужен.

Ранее The Sun написало, что в настоящее время на Украине не существует законного способа отстранить от власти Владимира Зеленского. В начале ноября он заявил, что «сейчас не время» для проведения президентских выборов, которые должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года. Зеленский призвал «не вбрасывать в общество тематику выборов», а его сторонники в отдельной петиции попросили ввести уголовную ответственность для тех, кто будет призывать к проведению выборов на Украине.

Британское издание отмечает, что заявления об отмене выборов прозвучали на фоне конфликта между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик», и фактически признал провал наступления ВСУ. Зеленский в ответ заявил, что генералам «не место в политике», а замглавы офиса президента заявил, что иностранные партнеры звонили ему «в панике» и не уверены, следует ли продолжать оказывать поддержку Киеву.