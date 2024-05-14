Экс-депутат Рады раскрыл, какие провокации могут готовить Киев и Блинкен Экс-депутат Рады Килинкаров: Киев и Блинкен могут готовить атаку на Крым

Фото: Ukraine Presidency Office/Zuma/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с Киевом может готовить атаку на Крымский мост, считает экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что после отъезда американского политика из Киева следует ожидать новых провокаций. По его мнению, таким образом Украина может попытаться увеличить финансирование.

Не исключаю, что после отъезда Блинкена могут быть очередные грязные провокации: атака на Крымский мост или что-то подобное, чтобы продать это европейцам и требовать, чтобы ЕС увеличил финансирование Украины. Думаю, что стоит ожидать радикальных действий в ближайшее время от Киева, — пояснил эксперт.

По словам Килинкарова, ситуация в зоне специальной военной операции огорчает американцев. США находятся в активной фазе избирательной кампании, поэтому им нужны «хоть какие-то победы» Вооруженных сил Украины, уверен эксперт. Он считает, что с этим и связан приезд Блинкена в Киев.

Ситуация на фронте очень огорчает американцев. Они сейчас в активной фазе избирательной кампании, и им нужны хоть какие-то победы. Блинкен приехал взбодрить украинскую власть, США не удовлетворены ходом мобилизации, — уточнил экс-депутат Рады.

О приезде Блинкена с необъявленным визитом в Киев стало известно 14 мая. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Госдепа намерен заверить Киев в поддержке со стороны Вашингтона.