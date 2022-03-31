Экс-депутат Рады объяснил жестокое отношение к пленным

Пленных на Украине пытают те, кто вырос в фальшивых ценностях со времён Майдана, заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров ИА SM-News. Так он прокомментировал появившееся видео, на котором, предположительно, украинские военные простреливают ноги российским солдатам.

Людей погрузили в информационную капсулу абсолютно фальшивых ценностей. А когда нет абсолютно никакой альтернативной точки зрения, то люди живут в этом мире, у них формируется мировоззрение. Мы сейчас обсуждаем ужасные кадры с пытками. Кто эти люди с украинской стороны, которые действуют такими методами? Это пацаны, которым по 17 лет было на Майдане, — сказал Килинкаров.

Такие люди взрослели в хаосе и беззаконии, они не видели альтернатив, считает экс-депутат. Цинизм, злость и ненависть, по словам Килинкарова, стали результатом длительной работы с молодёжью.

Ранее расследовать ситуацию с пытками пленных на Украине призвала Организация Объединённых Наций. Глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер указала на то, что организация находится «в процессе проверки всех опубликованных материалов», которые «вызывают серьёзную обеспокоенность».