Тремя главными провалами президента Украины Владимира Зеленского являются неспособность реализовать обещания, данные народу, развал экономики, а также рост смертности и отток граждан из страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, слова которого приводит Lenta.ru.

По его мнению, Зеленский сильно приукрасил свои достижения на посту главы государства, тогда как большинство из них стали провалами для Украины. Журавко считает, что страна полностью контролируется западными элитами.

Кроме того, экс-депутат Рады полагает, что Зеленский мало чем отличается от Петра Порошенко. По мнению Журавко, он также не достиг ничего за время своего президентства и отмахивается от народа лишь популистскими лозунгами и заявлениями. Он подчеркнул, что, как и при Порошенко, население скатывается в бедность и нищету, однако власть все ещё продолжает делать пафосные заявления о том, как Украина идёт в гору. Журавко добавил, что за два года в страну не пришёл ни один новый инвестор и не стартовал ни один крупный проект, который мог бы помочь украинской экономике.

Единственное, что сделал Зеленский, — за европейские деньги открыл очередное кладбище ядерных отходов, — сказал Журавко.

По словам бывшего депутата, Украину преследуют одни неудачи во внешней политике. Он напомнил о ссорах с Россией, Белоруссией, Венгрией и Польшей. Также Журавко отметил растущую смертность на Украине и постепенно падающую рождаемость, что связано с бедственным положением населения.

Ранее Зеленский похвалился тремя главными достижениями на посту главы Украины. По его мнению, первое достижение — это независимость страны, которой Украина точно вот-вот достигнет. Вторым достижением президент назвал развитие инфраструктуры страны, а третьим — наличие у страны «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».