Экс-депутат Рады Мураев: Макрон ожидал от Зеленского гарантий по ДНР и ЛНР

Экс-депутат Рады Украины Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что глава Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на публичные гарантии по Донбассу от президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции после встречи двух лидеров. По мнению бывшего парламентария, Макрон приехал на Украину с «уникальным предложением», которое могло бы ускорить выполнение Минских соглашений.

Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет. Я на сто процентов уверен, что он хотел гарантий от украинской стороны нерешения конфликта на Донбассе военным путём, — считает Мураев.

Он также задался вопросом, почему Макрон накануне встречи говорил про «уникальное предложение», способное ускорить деэскалацию, но стороны не упомянули об этом в ходе итоговой пресс-конференции.

Помимо этого экс-депутат подчеркнул, что все стороны, так или иначе учавствующие в конфликте, за исключением Киева, понимают, что реализация минских договорённостей является единственным выходом решения проблемы.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Киеве. По итогам переговоров Макрон заявил, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины. Французский лидер также отметил, что Украина подтвердила приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе.

Днём ранее Макрон встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что глава Франции не привёз в Киев конкретных предложений.