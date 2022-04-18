Экс-депутат Рады Кива решил попросить политическое убежище в России
Сергей Попов
Сергей Попов
09:21, 19 апреля 2022
Илья КиваФото: zagittya.com.ua
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Лишённый мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива намерен просить российские власти о защите и предоставлении политического убежища. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале. Он считает, что киевский режим собирается его убить.
По мнению политика, о намерении Киева свести с ним счёты свидетельствует требование к Москве о его выдаче.
Сегодня они провалили все попытки моего похищения и идут на беспрецедентный шаг, — написал Кива.
Он также заявил, что власть на Украине устраивает массовое уничтожение народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла, совершает теракты против мирных граждан и устраняет неугодных без суда и следствия.
В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России, — заключил экс-депутат.
Накануне в Верховной раде заявили, что офис генпрокурора Украины будет обращаться к России с требованием о выдаче Кивы для проведения следствия. Политика подозревают в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. По словам самого Кивы, он заранее знал, что его заподозрят в совершении данных преступлений и через Испанию уехал в Россию.