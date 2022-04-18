Экс-депутат Рады Кива решил попросить политическое убежище в России

Лишённый мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива намерен просить российские власти о защите и предоставлении политического убежища. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале. Он считает, что киевский режим собирается его убить.

По мнению политика, о намерении Киева свести с ним счёты свидетельствует требование к Москве о его выдаче.

Сегодня они провалили все попытки моего похищения и идут на беспрецедентный шаг, — написал Кива.

Он также заявил, что власть на Украине устраивает массовое уничтожение народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла, совершает теракты против мирных граждан и устраняет неугодных без суда и следствия.

В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России, — заключил экс-депутат.

Накануне в Верховной раде заявили, что офис генпрокурора Украины будет обращаться к России с требованием о выдаче Кивы для проведения следствия. Политика подозревают в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. По словам самого Кивы, он заранее знал, что его заподозрят в совершении данных преступлений и через Испанию уехал в Россию.