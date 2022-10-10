Экс-депутат Рады Кива: один из ударов по Киеву пришелся на штаб «Азова»

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил в своем Telegram-канале, что один из ударов по Киеву пришелся по базе и штабу полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города и наличии пострадавших.

Один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу «Азова», — написал Кива.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.