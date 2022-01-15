Экс-депутат Мажилиса назвал истинную версию увольнения зятёв Назарбаева

Бывший депутат Мажилиса парламента Казахстана Магеррам Магеррамов назвал причину отставки зятьёв первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Они были уволены с руководящих постов в крупных нацкомпаниях, сообщает РЕН ТВ.

По словам Магеррамова, это было личное решение родственников первого президента, принятое из-за ситуации, возникшей вследствие роста цен на топливо.

Может быть, изначально связано с тем, что у нас западные регионы — нефтегазовые. Мне трудно сказать, с чем это связано, потому что люди могут сами написать заявления и уйти с этих должностей. Возможно, чувствуют какую-то свою ответственность за произошедшее в экономическом плане, — приводит издание слова бывшего депутата.

Политик отметил, что на данный момент в Казахстане нет какого-либо политического напряжения. Оно, по его словам, пришлось на 5-7 января, когда «террористы пытались осуществить свои замыслы».

Теперь всё стабилизировалось, всё работает практически, как и прежде. Политического напряжения я не ощущаю, — отметил политик.

Накануне стало известно, что два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в крупных национальных компаниях. Муж младшей дочери Алии Назарбаевой Димаш Досанов оставил пост гендиректора и председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл», а муж старшей дочери, Кайрат Шарипбаев, покинул пост председателя «Национальной компании QazaqGaz».

Ранее депутат парламента Казахстана Ерлан Саиров объяснил отставку двух зятьёв экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. По его словам, Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев были уволены в рамках реализации реформы действующего главы государства Касым-Жомрата Токаева.