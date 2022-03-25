Экс-депутат ФРГ рассказал о тех, кто захотел вернуться в Россию из Германии

«Российские немцы» стали думать о возвращении в Россию, сообщил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт изданию ИА SM-News. Он отметил их ощущение отверженности в ФРГ и заявил о важности «народной дипломатии».

Сегодня часто наши соплеменники смотрят в сторону России. Рана отверженности всегда была у «российских немцев». Они смотрят на РФ как на вариант переезда. Там, где не срабатывает большая дипломатия, работает народная дипломатия. Нам нужно идти этим путём. Дайте возможность тем людям, которые почувствовали себя в Германии чужими, вернуться домой, создавать предприятия, не разрывая связь с Германией, — сказал Гердт.

Он добавил, что такие люди — последний мост, соединяющий два народа. Также Гердт признался, что сам любит и страну его предков Германию, и Россию.

Ранее профессор кафедры демографии МГУ Ольга Воробьёва сообщила, что в ближайшее время Россию ждёт волна эмиграции, масштабом в полтора-два раза выше, чем до пандемии COVID-19. По её мнению, некоторые россияне оценивают ситуацию в стране негативно и это толкает их бежать из РФ. Проблема, как считает Воробьёва, в том, что в другие страны уезжает в основном молодое и образованное население.