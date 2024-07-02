В ДНР рассказали, какая судьба ждет Славянск Экс-депутат ДНР Бердичевский: Славянск будет уничтожен из-за тактики ВСУ

Фото: Leo Correa/ AP/TASS

Славянск в ДНР может быть уничтожен из-за тактики ВСУ, которые превратили его в крупный укрепрайон, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР, военный эксперт Владислав Бердичевский. По его оценке, та же участь постигнет соседние населенные пункты — Краматорск и Дружковку.

Ни о каких сроках взятия Славянска говорить нельзя, потому что каждый город в Донбассе ВСУ превращают в опорный пункт, в большую огневую точку. Этот город постигнет, скорее всего, та же участь, что Мариуполь и Северодонецк. ВСУ не оставят город, будут его «защищать», пока полностью не уничтожат. Та же судьба ждет соседние Дружковку и Краматорск, — заявил Бердичевский.

Экс-депутат напомнил, что Славянск расположен на северной границе ДНР, недалеко от Харьковской области. По словам Бердичевского, это фактически делает город «воротами в Донбасс».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что российские войска смогут взять всю территорию ДНР под контроль в этом году. По его мнению, главными целями наступления ВС РФ остаются Краматорск и Славянск. Однако Торецк, Красногоровка, Очеретино и Красный Лиман, которые ВСУ могут сдать, также важны для дальнейшего продвижения российской армии, добавил он.