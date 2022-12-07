Экс-агент ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО у границ Украины Бывший агент ЦРУ Джиральди предупредил об опасных маневрах НАТО у границ Украины

Бывший агент ЦРУ Филип Джиральди заявил, что скопление американских войск в Польше может стать новым толчком для развития конфликта на Украине. Он отметил, что существует вероятность недоразумений между сторонами, и призвал этого избегать. По словам экс-разведчика, у солдат США низкие шансы на пересечение польско-украинской границы.

Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта, — сказал Джиральди.

Он отметил, что российские разведывательные службы моментально узнают о пересечении украинской границы.

НАТО не владеет информацией об атаках беспилотников ВСУ на аэродромы, расположенные на территории России, ранее заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он отметил необходимость учитывать контекст, при котором Украина проводит подобные нападения. Столтенберг напомнил, что ВС РФ ведут обстрел инфраструктуры украинского государства. Издание The Guardian в свою очередь сообщило со ссылкой на западных официальных лиц, что Украина, возможно, разработала беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный нанести удар по европейской части России, включая Москву.