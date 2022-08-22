Экономных британцев поощрят за бережное расходование электроэнергии Daily Express: в Британии поощрят снизивших потребление электроэнергии из-за кризиса

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания National Grid, являющаяся оператором единой британской энергосистемы, работает над мерами стимулирования клиентов к сокращению потребления электроэнергии в холодное время года. Об этом сообщает газета Daily Express. В частности, предполагается платить домохозяйствам за каждый сэкономленный киловатт-час.

По информации издания, National Grid с начала осени готова выплачивать до шести фунтов ($7) за каждый сэкономленный киловатт-час домохозяйствам, которые снизят энергопотребление, отказавшись от использования в том числе стиральных машин и игровых приставок в самые загруженные часы дня — с 17:00 до 20:00. Таким образом компания надеется избежать чрезмерной нагрузки на энергосистемы, которые могут быть чреваты сбоями и отключениями в условиях неотвратимого энергетического кризиса.

Мы разрабатываем новый доступный для клиентов сервис, которым можно будет воспользоваться этой зимой. Дополнительная информация будет объявлена в скором времени, — говорится в сообщении компании.

Подобная схема прошлой зимой была опробована компанией Octopus Energy на более чем 100 тысячах клиентов. Им предлагали на два часа в день отказаться от использования электроприборов. Домохозяйства, сумевшие снизить потребление электричества на 30–40% получали 0,2 фунта за каждый сэкономленный киловатт-час.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в условиях энергетического кризиса в Германии власти введут норму предельно допустимой температуры отопления в общественных заведениях. По новым правилам, помещения нельзя будет нагревать выше 19 градусов.