Экономия на дипломатах: РФ и США увязли в визовой войне

Россия обвинила США в продолжении визовой войны, в рамках которой, по её оценкам, Вашингтоном была навязана практика так называемых персональных разменов. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, которое решило таким образом ответить на материал в The Washington Post, где говорится о проблемах с проездными документами у американских дипломатов. Из-за нехватки кадров Госдепу пришлось закрыть консульство во Владивостоке и заморозить работу миссии в Екатеринбурге.
В посольстве РФ
Ещё раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне, — говорится в сообщении российской дипмиссии. — Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.
По оценкам посольства, со стороны российского Министерства иностранных дел отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было: Москва действует, основываясь строго на принципе взаимности.
Количество выдаваемых нами виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США, — говорится в сообщении. — Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне.
Согласно той версии, которую
Мы в одностороннем порядке решаем, что не хотим там находиться. Это огромная ошибка. Надеюсь, Байден всё изменит, — отметил Макфол.
Свёртывание американского дипломатического присутствия в двух российских городах действительно стало признаком возможной долговременности того ухудшения, которое царит в двусторонних отношениях. Тем не менее в том, какой может быть позиция избранного президента Джо Байдена по визовому вопросу и по дипломатическому присутствию, наблюдатели расходятся.
В недавнем
Общая политическая атмосфера влияет на функционирование дипмиссий. Не исключено, что многое в этой сфере будет зависеть и от того, кого Байден назначит на пост американского посла в Москве. Как полагают наблюдатели, последние комментарии Салливана означают, что срок его работы на этой должности подходит к концу.