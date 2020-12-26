Экономия на дипломатах: РФ и США увязли в визовой войне

Россия обвинила США в продолжении визовой войны, в рамках которой, по её оценкам, Вашингтоном была навязана практика так называемых персональных разменов. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, которое решило таким образом ответить на материал в The Washington Post, где говорится о проблемах с проездными документами у американских дипломатов. Из-за нехватки кадров Госдепу пришлось закрыть консульство во Владивостоке и заморозить работу миссии в Екатеринбурге.

В посольстве РФ заявили , что обратили внимание на опубликованную накануне статью в The Washington Post, авторы которой «вводят в заблуждение своих читателей и стремятся возложить всю вину за проблемы в консульско-визовых делах на российскую сторону».

Ещё раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне, — говорится в сообщении российской дипмиссии. — Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.

По оценкам посольства, со стороны российского Министерства иностранных дел отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было: Москва действует, основываясь строго на принципе взаимности.

Количество выдаваемых нами виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США, — говорится в сообщении. — Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно той версии, которую привели журналисты The Washington Post, американским дипломатам высокого ранга приходится самостоятельно заниматься мелкой работой из-за нехватки кадров: уборкой снега на территории посольства в Москве или дезинфекцией помещений. Газета уточнила, что инициированные администрацией президента США приостановка работы генконсульства США в Екатеринбурге и закрытие генконсульства во Владивостоке не связаны с политическими разногласиями — они касаются исключительно ситуации вокруг виз. Тем не менее не все считают эти меры оправданными. В разговоре с The Washington Post бывший посол США в Москве Майкл Макфол в очередной раз со скепсисом прокомментировал решение Белого дома по Екатеринбургу и Владивостоку.

Мы в одностороннем порядке решаем, что не хотим там находиться. Это огромная ошибка. Надеюсь, Байден всё изменит, — отметил Макфол.

Свёртывание американского дипломатического присутствия в двух российских городах действительно стало признаком возможной долговременности того ухудшения, которое царит в двусторонних отношениях. Тем не менее в том, какой может быть позиция избранного президента Джо Байдена по визовому вопросу и по дипломатическому присутствию, наблюдатели расходятся.

В недавнем интервью западным СМИ посол США в России Джон Салливан назвал «заморозку» работы генконсульства США в Екатеринбурге и закрытие генконсульства во Владивостоке частью «более широких проблем», которые существуют между Москвой и Вашингтоном. Так, он упомянул в этом контексте изменения в российском законодательстве, которые касаются статуса иностранных агентов, а также заключение под стражу гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже.

Общая политическая атмосфера влияет на функционирование дипмиссий. Не исключено, что многое в этой сфере будет зависеть и от того, кого Байден назначит на пост американского посла в Москве. Как полагают наблюдатели, последние комментарии Салливана означают, что срок его работы на этой должности подходит к концу.