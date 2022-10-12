Экономисты объяснили рекордное падение цен на продукты в мире Экономист Беляев объяснил падение цен на продукты в мире беспрецедентным их взлетом весной

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После беспрецедентного весеннего взлета цен на продовольствие произошло рекордное снижение стоимости продуктов в мире на 14,6% длиной в полгода, которое стало самым длительным за последние семь лет, начиная с 2015 года. Дольше продовольственные цены в мире снижались лишь в 1998–1999 годах, после случившегося в России дефолта, отмечают аналитики MMI. Российский экономист Михаил Беляев объяснил такое рекордное снижение высоким предложением на рынках, а также тем, что весной цены на продукты в мире очень сильно выросли. При этом эксперты не исключают, что в ближайшее время цены на продовольствие еще продолжат падение, сообщает журнал «Компания».

Действительный государственный советник РФ, экс-замминистра экономики России Иван Стариков полагает, что на фоне «внешнеполитических коллизий», которые мы сейчас наблюдаем, снижение продовольственных цен хоть отчасти снизит тревожность в российском обществе и в мире в целом. Экономист напомнил, что, согласно соцопросам, доля россиян с тревогой в последнее время выросла почти до 70%.

В случае с падением цен всегда важно понимать, после чего оно происходит, напомнил, в свою очередь, экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, в нынешней ситуации снижение цен последовало за беспрецедентным их взлетом весной.

Так что происходящее я скорее назвал бы коррекцией и снижением цен до экономически обоснованного уровня. Из чрезвычайной ситуации повышенной нервозности мы возвращаемся в более нормальный экономический ритм, — считает эксперт.

Цены на продовольствие в основном падают из-за достаточно высокого предложения, заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Он отметил, что в этом году агросектор демонстрирует уровни активности, несоизмеримые с 2020 и 2021 годами, когда на экономику сильно влияли ковидные ограничения.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 7 октября представила отчет, согласно которому среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО снижается шестой месяц подряд. В сентябре оно составило 136,3 пункта. По сравнению с августом снижение составило 1,1%.

Президент США Джо Байден ранее обвинил наследного принца Саудовской Аравии Бен Сальмана и российского президента Владимира Путина в росте цен в США. Об этом он сообщил, выступая на заводе Volvo Group с речью, посвященной развитию национальной экономики.