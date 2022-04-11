Экономист заявила, что США не смогут остановить глобальный отказ от доллара

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России, передаёт агентство ПРАЙМ.

Центробанк РФ и центральные банки других стран увеличивают свои вложения в другие валюты. То есть в мировой экономике явно наблюдается тренд на валютную многополярность, — уточнила Воронкова.

Она отметила, что в настоящее время доля российского рубля во взаимных расчётах со странами — членами ЕАЭС составляет более 70%.

В федеральный суд американского столичного округа Колумбия ранее был подан иск к России со стороны группы из 11 украинских компаний о компенсации за утраченное в Крыму имущество в размере почти $35 миллионов. Предприниматели из Украины пытаются получить подтверждение компенсации «за изъятие Российской Федерацией их активов» после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году, которую ранее постановил выплатить украинским компаниям арбитражный суд в Швейцарии. Об этом сказано в размещённом в электронной базе американского суда документе.