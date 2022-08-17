Экономист заявил, что у Запада нет инструментов для спасения экономики Экономист Хестанов: инструментов для спасения экономики у западных властей не осталось

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Экономика стран Запада находится в безвыходном положении, так как инструментов спасения у властей не осталось, заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Есть вероятность, что длительный период инфляции подтолкнет США и Европу к более конструктивным действиям, рассказал он EADaily.

Инструментов, кроме ужесточения денежно-кредитной политики, у западных властей практически не осталось, — отметил эксперт.

Хестанов считает, что на данный момент власти США и Европы находятся перед выбором: поднять ставки, рискуя скатиться в рецессию, либо вернуться к ситуации 70-х годов, которые отметились высокой инфляцией, низкими темпами роста экономики и деструктивными социальными процессами. Экономист подчеркнул, что дальнейшие ограничения на закупку энергоносителей из России приведут к росту цен, что только усугубит экономическое положение стран Запада.

Аналитик Павел Самиев ранее предрек Европе кризис, не имеющий аналогов в истории и сопоставимый с «великой депрессией» в США. По его словам, странам придется столкнуться одновременно с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями.