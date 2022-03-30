Экономист заявил, что продажа газа за рубли поддержит национальную валюту

Продажа газа другим странам за рубли поддержит национальную валюту, заявил кандидат экономических наук Александр Михеев ФБА «Экономика сегодня». Если получится добиться такого способа расчёта за российские ресурсы, можно будет говорить о том, что Россия «переиграла Запад», считает он.

Да, контрсанкции, они такие. Если ЕС, США или другим странам коллективного Запада необходимы наши ресурсы (нефть, газ, удобрения, древесина, драгоценные и другие металлы), пожалуйста, конвертируйте валюту в рубли и добро пожаловать. По-другому вопросы вести даже не нужно, потому что продажа за национальную валюту реально укрепит рубль и поддержит нашу экономику, — сказал Михеев.

Он отметил, что «прям завтра» покупать российские товары за рубль не начнут, но такое направление нужно рассматривать.

При этом, к примеру, в Германии платить за российский газ в рублях уже отказались. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не станет этого делать и тем самым нарушать действующие контракты. По его словам, такой же позиции придерживаются и немецкие компании.

28 марта Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов. Об этом же сообщили и государства — члены Евросоюза.