Экономист заявил, что продажа газа за рубли поддержит национальную валюту
Экономист Михеев: продажа газа другим странам за рубли поддержит национальную валюту
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:36, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Продажа газа другим странам за рубли поддержит национальную валюту, заявил кандидат экономических наук Александр Михеев ФБА «Экономика сегодня». Если получится добиться такого способа расчёта за российские ресурсы, можно будет говорить о том, что Россия «переиграла Запад», считает он.
Да, контрсанкции, они такие. Если ЕС, США или другим странам коллективного Запада необходимы наши ресурсы (нефть, газ, удобрения, древесина, драгоценные и другие металлы), пожалуйста, конвертируйте валюту в рубли и добро пожаловать. По-другому вопросы вести даже не нужно, потому что продажа за национальную валюту реально укрепит рубль и поддержит нашу экономику, — сказал Михеев.
Он отметил, что «прям завтра» покупать российские товары за рубль не начнут, но такое направление нужно рассматривать.
При этом, к примеру, в Германии платить за российский газ в рублях уже отказались. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не станет этого делать и тем самым нарушать действующие контракты. По его словам, такой же позиции придерживаются и немецкие компании.
28 марта Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов. Об этом же сообщили и государства — члены Евросоюза.