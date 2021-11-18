Экономист заявил, что Германия предпочтёт выгоду от СП-2 согласию с Польшей

Германия заинтересована в сертификации и запуске газопровода «Северный поток — 2» из-за выгодных российских условий, считает кандидат экономических наук Владимир Дорохов. Он заявил ФБА «Экономика сегодня», что мнение премьера Польши, призывающего отказаться от запуска газопровода, для Берлина не имеет особенного значения.

Хочется верить, что сертификация «Северного потока — 2» всё-таки была приостановлена из-за недостающей документации и это всё быстро решится. В любом случае конкретно для Германии запуск «Северного потока — 2» выгоден, потому как между Берлином и «Газпромом» существуют договоренности о льготных поставках по сниженным ценам. И те условия, которые РФ готова предложить другим европейским странам, безусловно, намного привлекательнее тех, которые мы видим сейчас на бирже, — сказал Дорохов.

Он добавил, что цены будут расти, пока «Северный поток — 2» не запустится окончательно. Цены начнут снижаться, как только возобновят сертификацию, а после запуска газопровода они резко упадут, считает Дорохов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2». Процедуру сертификации российского проекта Германии следует прекратить, чтобы Москва не получила деньги, которые использует на новые вооружения, отметил политик.