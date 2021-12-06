Экономист заявил, что газового кризиса в Европе не было

Газовый кризис в Европе — преувеличение, на деле в регионе лишь резко, но временно увеличились цены на газ, сообщил экономист Андрей Колганов изданию Lenta.ru. И этот период завершился, а вероятный незапуск газопровода «Северный поток — 2» на происходящее в европейских странах не повлияет, считает экономист.

Проект «Газпрома» создаёт больший доступ, но не является таким критически важным. Так что ситуация не настолько серьезная, чтобы говорить именно о кризисе. Наблюдалось временное повышение цен из-за соотношения спроса и предложения на газ. Но этот период подходит к концу, ситуация нормализуется. И от запуска или незапуска «Северного потока — 2» она уже не зависит, — заявил Колганов.

Он добавил, что гарантировать отсутствие нового взлёта цен нельзя. По словам Колганова, обстоятельства малопрогнозируемы и может произойти всё что угодно.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» останавливать уже поздно. Он уточнил, что для Берлина проект остаётся головной болью, когда речь идёт об отношениях и с Киевом, и с Вашингтоном. По мнению Ишингера, Берлин не должен ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но следует убедиться, что США всё ещё понимают политику Германии.