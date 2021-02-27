Экономист увидел угрозу климату в майнинге биткоинов

https://static.news.ru/photo/783611b2-79d1-11eb-bb53-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные провели исследование и выяснили, что на майнинг (добыча) криптовалют, например биткоинов, требуется в мировом масштабе колоссальных энергозатрат, что таит в себе угрозу для климата Земли.

По информации экспертов, данный процесс потребляет столько электричества, сколько некоторым странам хватит на год. Во время майнинга компьютеры выполняют сложный ряд алгоритмов, отсюда и нагрузка на сети, пишет газета The Guardian.

Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов, — рассказал профессор экономики Университета Нью-Мексико (США) Бенджамин Джонс.

Кроме того, учёные призывают страны мира принять меры по регулированию майнинга. Это поможет снизить «углеродный след». Накануне стало известно, что компания NVIDIA опровергла слухи об ограничении производительности видеокарт вдвое для майнинга криптовалют. Тем, кто уже приобрел продукцию NVIDIA, не стоит переживать, так как мощность компонентов останется на прежнем уровне.

Ранее в Сети появились информация, что в NVIDIA решили ограничить производительность одной из топовых карт в два раза при майнинге. «Задушить» видеокарту якобы должно было новшество, реализуемое на уровне драйвера, если бы были обнаружены признаки майнинга.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. Он считает, что такая инвестиция превращается в подобие азартной игры из-за колебания курса валют.