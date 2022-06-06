Экономист спрогнозировал осенью возобновление поставок газа в Прибалтику Экономист Колобанов спрогнозировал возобновление поставок газа в Прибалтику грядущей осенью

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов спрогнозировал, что ситуация на рынке газа в Европе ближе к осени-зиме может привести к возобновлению поставок газа Прибалтике. Также будет увеличен транзит через украинскую станцию «Суджа», но при этом «Северный поток — 2» не будет задействован, пишет ПРАЙМ.

Ближе к началу отопительного сезона, в зависимости от реальных потребностей европейцев и цен на газ, могут быть приняты решения, которые сейчас кажутся трудноосуществимыми. Среди них — возобновление поставок в прибалтийские страны, увеличение прокачки через ГИС «Суджа», — пояснил эксперт.

Небольшой запас есть по турецкому коридору. Что же касается «Северного потока — 2», то он вряд ли будет задействован в этом году. Проект воспринимается исключительно как политический инструмент и его запуск будет считаться крупнейшим поражением прежде всего США, резюмирует аналитик.

О том, что прибалтийские страны решили отказаться от поставок российского газа, сообщалось в апреле. «Газпром» уже перестал поставлять газ в Болгарию, Финляндию, Польшу, Нидерланды, в Германию и Данию.

Ранее операторы электроэнергетических сетей Литвы, Латвии и Эстонии приняли решение об отказе от произведённой в России электроэнергии для балансирования системы. Ранее баланс обеспечивался с участием поставщика российской электроэнергии Inter RAO Lietuva, сейчас для этого задействованы мощности стран Балтии, Северной Европы и Польши.