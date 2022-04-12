Экономист сообщил о вероятном снижении экспорта зерна из России

Введённые западными странами антироссийские санкции обостряют проблему продовольствия и могут привести к снижению экспорта зерна из России, сообщил в интервью агентству ПРАЙМ доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Из-за ситуации с Украиной, которая также является экспортёром, мир недополучит в этом году более 13 млн тонн зерна.

Из-за введённых санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объёмах под вопросом. Кроме того, присоединившиеся к ограничительным мерам в отношении России крупнейшие мировые грузоперевозчики не будут заходить в российские морские порты, — заявил он.

Как отметил Белхароев, Россия поставляет на мировой рынок около 20% зерна, и это делает поиски аналогичного крупного поставщика более сложным делом. Он также подчеркнул, что за 2021 год Россия экспортировала более 30 млн тонн зерна. В числе покупателей — свыше 35 стран Африки и Ближнего Востока.

В связи со спецоперацией на Украине, которая также является крупным экспортёром, на мировом рынке в текущем году появится недостаток зерна в объёме свыше 13 млн тонн. И эта ситуация уже привела к росту цен на мировых товарных рынках, утверждает специалист.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия придётся рачительно относиться к поставкам за рубеж. Глава государства подчеркнул, что нужно внимательнее отслеживать отправку продуктов и товаров в страны, которые враждебно относятся к Москве.