Экономист сообщил, когда США смогут значительно нарастить добычу газа

США смогут значительно нарастить добычу сжиженного природного газа к 2025 году, сообщил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ФБА «Экономика сегодня». По его словам, мир не был готов к происходящему на газовым рынке.

Инвестиционные решения по СПГ-проектам, которые сегодня вводятся в строй в США, принимались 5–10 лет назад, это долговременный процесс, но в 2025 году американцы должны открыть очень большие мощности. <...> 2025 год станет переломным для всего рынка сжиженного газа, а до этого момента в мире будет умеренный дефицит, — сказал Белогорьев.

Он добавил, что газодобывающие компании в своих планах не предусматривали отказ Евросоюза от газа из России.

Ранее стало известно, что Польша откажется от российского газа после 2022 года. Уполномоченный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна не станет приобретать у России газ даже по краткосрочным контрактам.

Также крупный немецкий энергетический концерн E.ON сообщил об отказе покупать природный газ у российских компаний. В компании признали, что отказ от российского газа приведёт к определённым денежным потерям.