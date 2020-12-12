Экономист считает, что Киев «добьёт» украинцев локдауном

https://static.news.ru/photo/28086860-3d69-11eb-82bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Украинские власти решили «удушить» народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Ранее сообщалось, что украинское правительство решило, учитывая рекомендации Минздрава, ввести в стране строгий карантин с 8 по 24 января включительно. По мнению Гончарова, люди не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

Облгазы пересчитали размер абонентской платы на голубое топливо, в результате суммы в наших платёжках увеличатся в разы, — цитирует автора «Главред».

Гончаров отметил, что Тернопольгаз повысит цену на газ с 1,03 гривны до 2,34 гривны (6,12 рублей) за кубометр, Киевоблгаз повысит свои тарифы с 0,81 гривны до 1,55 гривны (4 рубля), а Полтавагаз — с 1,09 гривны до 2,07 (5,41 рубля ) гривны, что приведёт к удвоению сумм в платёжках у населения, говорится в статье.

При этом депутат от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Даниил Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, поскольку, по данным Министерства энергетики Украины, нынешние цены на электричество для населения не позволяют покрыть расходы даже на доставку электроэнергии до конечных потребителей.

По мнению Гончарова, украинцев в этих условиях ждёт коллапс и срезание по максимуму социальных обязательств государства.

Как писал NEWS.ru ранее, помимо стандартных ограничений на Украине вводилась и карантинная мера «выходного дня». В рамках такого карантина с 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, автозаправки, аптеки, СТО, почтовые и банковские отделения. Общепит может работать только на доставку или навынос.