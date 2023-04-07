Экономист: санкциями против России Запад разрушил собственную экономику Экономист Колташов: санкциями против России Запад разрушил собственную экономику

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Разрушение западных рынков является главной тенденцией в мировой экономике 2023 года, заявил в беседе с «Народными Новостями» экономист Василий Колташов. По его словам, Запад разрушил собственную экономику, введя санкции против России. Эксперт подчеркнул, что западные страны больше не генерируют мировое экономическое развитие, а лишь создают для этого проблемы.

В мировой экономике главная тенденция — это деструктивные, разрушительные процессы на западных рынках, в западных экономиках Соединенных Штатов, в Европейском союзе. <...> Государства Запада не могут более генерировать рост мировой экономики, они генерируют в этой экономике проблемы. И это повестка на 2023 год, — заявил Колташов.

Экономист пояснил, что Запад больше не может поддерживать высокий уровень потребления, а сальдо торгового баланса ЕС имеет дефицит более чем в €400 млрд, что создает сильнейшее давление на товарные рынки. Также он напомнил о банковском кризисе в США. Эксперт считает, что Запад своими действиями создает мировую финансовую нестабильность.

Экономист Юрий Твердохлеб ранее заявил, что банковский кризис на Западе продолжит усиливаться. По его словам, на данный момент улучшения ситуации не ожидается. Он добавил, что инфляция в западных странах растет все больше и в первую очередь это касается США.