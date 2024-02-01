Экономист рассказал, сколько активов Запада заморожено в России Экономист Бобровский: замороженных активов Запада в 1,5 раза больше российских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замороженных активов Запада в России в 1,5 раза больше российских, которые находятся в Европе, заявил экономист Алексей Бобровский. Эксперт подчеркнул, что, если Запад каким-либо образом начнет использовать замороженные российские средства, Москва ровно такую же сумму заберет из европейских активов, пишет ИА SM.News.

Их активов примерно в 1,5 раза больше, их активов и рыночных инструментов, чем то, что заморозили у нас они. Мы разбираться не будем чьи, они потом сами между собой рассчитаются. Но если эти $283 млрд будут каким-то образом присвоены, то, конечно, мы ровно такую же сумму будем забирать из тех активов, которые мы здесь нашли. А остальные останутся замороженными, — пояснил экономист.

Бобровский отметил, что Россия нанесет Бельгии «удар в челюсть», если государство решит использовать проценты по замороженным активам России для поддержки Украины. По его словам, у многих западных стран вложены большие средства в российскую экономику.

Ранее Еврокомиссия приветствовала согласие стран Евросоюза о переводе замороженных российских активов на специальные счета, с которых эти средства перейдут в пользование Украины. Однако механизм для таких транзакций в настоящий момент еще не выработан. Отмечается, что европейская организация занимается подготовкой следующего шага по этому вопросу.