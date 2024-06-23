Экономист рассказал о последствиях закрытия границ Польши с Белоруссией Экономист Беляев: приграничная торговля между Польшей и Белоруссией прекратится

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусско-польская граница

Закрытие пропускных пунктов на границе Польши и Белоруссии приведет к прекращению приграничной торговли и повлияет на туризм, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом страны смогут продолжить экспортировать и импортировать товары по корпоративным внешним торговым каналам, а полной изоляции Польши и Белоруссии ожидать не следует.

Есть такое понятие, как приграничная торговля, закон о которой существовал даже при железном занавесе. Он подразумевает льготный режим обмена товарами и поездками для людей, которые живут по ту и по другую сторону границы. Так вот приграничная торговля прекратится, судя по всему. Также закрытие границ повлияет на туризм. Но полного «закрытия» Польши я бы не ожидал, потому что подрывать свой бизнес никто не хочет, — подчеркнул спикер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что республика рассматривает вопрос закрытия двух последних действующих пограничных переходов на границе с Белоруссией. При этом он сослался на опыт Финляндии, заблокировавшей погранпереходы с Россией.

На польско-белорусской границе расположены шесть пунктов пропуска. Польские власти уже закрыли четыре из них, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. В штатном режиме для продвижения легкового транспорта работает только один, «Тересполь — Брест». Варшава обвиняет Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока.