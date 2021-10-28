Экономист рассказал, что сделает Россия после «краха» Украины

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России Алексей Зубец рассказал, что будет делать Россия после экономического «краха» Украины. По его словам, это отразится и на нашей стране, пишет «Украина.ру».

Специалист заметил, что РФ остаётся главным поставщиком энергетических ресурсов на Украину. По его словам, экономическая блокада страны при «молчаливом согласии Запада» рано или поздно приведёт к коллапсу украинской экономики. В результате украинцы будут искать выход из ситуации.

Например, у российских границ могут появиться до трёх миллионов беженцев, которые захотят переехать в Россию. И что с ними делать? Их придётся принять, дать жильё и работу. А это большие деньги, — подчеркнул Зубец.

Он считает, что задачей российских властей является дождаться момента, когда «труп врага проплывёт мимо них», и убедить Запад в том, что Украина является угрозой всей Европе.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии убивает энергетическую систему Украины. По её словам, отрасль может попасть в полную зависимость от импорта из этих стран.