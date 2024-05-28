Экономист раскрыл выгоду России от признания «Талибана» Экономист Колташов: признание талибов поможет наладить связи РФ с Афганистаном

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Россия действительно может изменить статус «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), если не произойдет какое-либо «политическое недоразумение», допустил в беседе с NEWS.ru экономист Василий Колташов. Он считает, что после этого наладится взаимовыгодное сотрудничество РФ и Афганистана, в том числе удастся избежать возвращения западного влияния на эту центральноазиатскую страну.

Ни РФ, ни Иран, ни Китай не хотели бы возвращения западного влияния в регион. Мы не хотим, чтобы Афганистан использовался как инструмент для дестабилизации Центральной Азии. Этого хотят американцы, которые не просто так оставили в стране огромное количество оружия и боеприпасов. А оно, кстати, все еще не применено для крупномасштабной войны, — объяснил он.

По мнению Колташова, для талибов сотрудничество с Россией — один из немногих шансов вывести Афганистан из нищеты. Эксперт отметил, что в стране большое количество ценных ресурсов, но их добыча не ведется из-за недостатка средств и отсутствия необходимой инфраструктуры.

Талибы понимают, что нужно решать экономические задачи, прекратить гражданскую войну. Им необходимы капиталовложения в добывающую сферу, а для ее развития нужна инфраструктура. У афганских властей нет на это средств. Нужно привлекать иностранные капиталы, а для этого нужно выстраивать дипломатию со странами, имеющими независимую политическую линию, — подчеркнул собеседник.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 мая заявил, что Москва близка к установлению полноформатных связей с талибами. По его мнению, восприятие «Талибана» в последние годы сильно изменилось. Если в начале ХХI века Россия считала талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма, то теперь все иначе, пояснил политик.