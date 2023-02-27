Экономист раскрыл последствия угроз США в адрес Китая Экономист Любомудров: угрозы Байдена приведут к жесткому ответу со стороны Китая

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Джо Байден

Угрозы президента США Джо Байдена в адрес Китая насчет военной помощи России приведут к жесткому ответу со стороны Пекина, считает экономист Дмитрий Любомудров. При этом он подчеркнул, что Штаты способны оказать серьезное давление на КНР. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнил, что китайский экспорт значительно превышает российский, а значит ущерб от санкций они могут получить более серьезный.

Действительно, США может серьезно надавить на Китай. Тот может больше пострадать от санкций, чем Россия. Объем экспорта Китая во много раз превышает объем нашего экспорта, — пояснил Любомудров.

Экономист отметил, что в случае ослабления России целью США станет именно Китай, поэтому текущая ситуация способствует сближению Москвы и Пекина. Угрозы со стороны Байдена говорят о том, что Вашингтон боится укрепления взаимоотношений двух стран. При этом эксперт уверен, что американские валсти не знают, как предотвратить сближение России и Китая.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не ожидает от Китая «крупной инициативы», касающейся военной помощи России. Он также добавил, что предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина об уходе западных компаний в случае, если Пекин решится «заступить за эту черту».